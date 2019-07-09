Полицейских осудили в Башкирии за фальсификацию дела о хранении наркотиков

УФА, 9 июля. /ТАСС/. Суд в Башкирии на 10 лет лишил свободы двух полицейских за фальсификацию дела о хранении наркотиков. Подсудимые таким образом хотели повысить раскрываемость преступлений, говорится во вторник в распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по республике сообщении.

"Двое сотрудников полиции Татышлинского района приговорены к 10 годам и месяцу лишения свободы. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств группой лиц с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в апреле 2016 года оперативный дежурный и участковый за деньги подговорили местного жителя продать наркотические средства своему знакомому. После сделки полицейские задержали покупателя, на него было возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков. Однако суд оправдал мужчину, посчитав, что он был спровоцирован сотрудниками полиции. Позже дело было возбуждено на самих правоохранителей. "Была назначена служебная проверка, полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей. После вступления в силу приговора суда будет принято решение об увольнении их из органов внутренних дел по отрицательным основаниям", - сообщили в пресс-службе управления МВД по региону.

Осужденные не признали вину, добавили в СК.