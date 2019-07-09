Замглавы отдела Ростехнадзора арестован по обвинению в многомиллионной взятке

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Заместитель начальника отдела Ростехнадзора Олег Хромушкин задержан в Москве с поличным по обвинению в получении многомиллионной взятки. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В Москве при получении взятки в виде муляжа денег в сумме 23,5 млн рублей был задержан с поличным заместитель начальника отдела Ростехнадзора. В ходе обыска по месту его жительства и работы следователи обнаружили доказательства получения им взятки", - сказала Петренко.

Она уточнила, что уголовные дела возбуждены в отношении 56-летнего заместителя начальника отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности Управления по надзору за объектами нефтегазового комплекса Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Олега Хромушкина, а также в отношении директора и фактического руководителя организации, занимающейся проектированием объектов нефтегазовой отрасли. В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки и покушении на посредничество в получении взятки. Хромушкин арестован.

По данным СК, управление Ростехнадзора в 2016 и 2017 годах неоднократно отказывало нефтедобывающей компании в согласовании планов развития горных работ в связи с нарушениями при составлении документов. Замначальника отдела Ростехнадзора узнал об этих затруднениях и предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить за вознаграждение посредниками в получении им взятки. В ходе встречи Хромушкин сообщил представителю нефтедобывающей компании, что для обеспечения согласования планов развития горных работ ему необходимо заключить с проектной организацией договор на составление планов на сумму более 55 млн рублей.

"Получив оплату по договору, посредники с целью обналичивания суммы взятки перечислили 55 млн рублей на счета иных организаций, но в итоге вывести деньги полностью не удалось, на часть обналиченных средств они приобрели и передали сотруднику Ростехнадзора автомобиль марки Mercedes стоимостью более 4 млн рублей и 1 млн рублей", - сообщила Петренко. В связи с этим представителю нефтедобывающей компании сообщили о необходимости заключения нового договора еще на 25 млн рублей. Он согласился, но впоследствии обратился в органы ФСБ.

"При передаче якобы доказательств перевода денежных средств в сумме 25 млн рублей на счет организации посредников они были задержаны с поличным в Уфе сотрудниками управления ФСБ России", - сказала представитель СК.