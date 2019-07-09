Площадь пожара в ростовском музыкальном театре увеличилась до 350 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Площадь пожара на крыше Ростовского государственного музыкального театра увеличилась до 350 кв. м. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 200 кв. м. "Площадь пожара - 350 кв. м", - сказала журналистам представитель МЧС. Пожарным удалось локализовать возгорание.

По словам директора театра Вячеслава Кущева, в результате пожара повреждена только кровля театра. "Пока ничего не повреждено, кроме кровли", - сказал Кущев ТАСС.

Зрителей в здании не было, сотрудники эвакуированы.

В новость внесены изменения (19:31 мск) - добавлена информация о локализации.