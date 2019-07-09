В КБР пресекли деятельность преступной группы, проводившей фиктивные финансовые операции

ПЯТИГОРСК, 9 июля. /ТАСС/. В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

"Установлено, что на протяжении более трех лет злоумышленники под видом осуществления коммерческой деятельности проводили фиктивные финансовые операции. В частности, они обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги и возвращали их клиентам, получая определенный процент за свои услуги. Общий незаконный финансовый оборот с января 2016 года по апрель 2019 года составил 3 млрд рублей, а сумма извлеченного преступного дохода - более 270 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в отношении шести подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"), предусматривающей наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом. Им избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

По данным пресс-службы, одновременно в нескольких населенных пунктах Кабардино-Балкарии было проведено 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати и документы, технические устройства, крупная сумма денег в рублях и иностранной валюте. Следователи ГУ МВД России по СКФО допросили 26 лиц, причастных к совершению преступления.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что число пострадавших людей пока неизвестно, жалоб от населения по этому поводу не поступало. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие участники противоправной деятельности.