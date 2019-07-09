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Дело полковника Захарченко

Источник: арестованных сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следствие проверит арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ к причастности к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Это одни и те же люди, они хорошо знают друг друга. Следствие проверит арестованных на причастность к краже денег, которые были изъяты во время обыска у бывшего заместителя начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Захарченко. После задержания силовики стали давать показания, идет сбор доказательств вины [фигурантов]", - сказал собеседник агентства, не уточнив, в какой момент могли быть похищены деньги - во время перевозки в камеру для вещдоков или в банк.

Источник добавил, что арестованные проверяются также на причастность к аналогичным преступлениям.

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РоссияДело полковника Захарченко
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