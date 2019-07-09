Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. ФСБ предъявила обвинения в окончательной редакции всем 24 украинским морякам, арестованным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"В настоящий момент процедура предъявления обвинения в окончательной редакции закончена. Всем предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой")", - сказал Бадамшин.

Следствие после предъявления окончательного обвинения должно уведомить защиту об окончании предварительного расследования и начать знакомить обвиняемых и их адвокатов с материалами уголовного дела.

ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении 24 украинских моряков, арестованных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Предъявление обвинения в окончательной редакции всем обвиняемым означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств. Следующая стадия - это ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал он.

Адвокат отметил, что на следующей неделе следствие планирует обратиться в Лефортовский районный суд Москвы с ходатайством о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемых.