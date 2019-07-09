Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области до 19 июля

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, поручил МЧС России завершить аварийно-восстановительные работы в регионе до 19 июля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вице-премьера.

"По итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС России совместно с правительством Иркутской области завершить аварийно-восстановительные работы до 19 июля 2019 года", - уточнили в пресс-службе.

Отдельно региональным властям поручено завершить составление списков пострадавших (срок - до 10 июля), очистку и дезинфекцию территории населенных пунктов - до 15 июля 2019 года.

По последним данным МЧС, в результате наводнения в Иркутской области погибли 24 человека, включая ребенка, судьба девяти человек остается неизвестной. За время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. детей, а также 49 социально значимых объектов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. На утро вторника подтопленными оставались 190 домов в городе Тулуне. В регионе продолжает действовать режим ЧС.