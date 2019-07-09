Один человек пострадал в результате хлопка газа в многоэтажке в Самаре

САМАРА, 9 июля. /ТАСС/. Один человек пострадал после хлопка газа в квартире 12-этажного дома в Самаре. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Пострадавший был доставлен в ожоговое отделение городской больницы имени Пирогова. Он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь", - отметили в пресс-службе.

Хлопок газа произошел во вторник в квартире на третьем этаже 12-этажного панельного дома на улице Георгия Димитрова. В результате были повреждены оконные рамы двух комнат. Повреждения несущих конструкций дома не произошло, эвакуация жильцов не потребовалась.

По данным МЧС, хлопок газа без последующего горения произошел при заправке газового оборудования - зажигалки - из газового баллона.