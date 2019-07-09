Причиной подтоплений в Петербурге стала устаревшая схема канализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Устаревшая схема канализации стала причиной подтоплений в Санкт-Петербурге во время сильных дождей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора города.

"Это связано с спроектированной еще в 1980-х годах общесплавной канализацией. При строительстве новых кварталов и комплексной застройке территорий этой проблемы уже нет - раздельная система канализации, где сточные воды и ливневый сток идут каждый по своим сетям, исключает проблему переполнения и появление разливов на улицах", - говорится в сообщении.

Показатель пропускной способности ливневок был превышен более чем в три раза, уточнили в пресс-службе.

Во вторник ливни обрушились на территорию Выборгского, Калининского и Приморского районов города, следует из данных Гидрометцентра. Как сообщили в "Водоканале Санкт-Петербурга", специалисты устранили подтопления в городе, которые наблюдались несколько дней.

Всего во вторник на горячую линию городского "Водоканала" поступило более 242 заявок о подтоплении.

В понедельник на рабочем совещании с членами городского правительства врио губернатора города Александр Беглов поручил модернизировать систему городской ливневой канализации.