Полиция задержала в Тольятти подозреваемую в организации финансовой пирамиды

САМАРА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Тольятти руководителя потребкооператива "Фабрика продуктов ВС" Галину Федотову, подозреваемую в организации финансовой пирамиды. Об этом ТАСС сообщили во вторник в прокуратуре Самарской области.

"Руководитель потребкооператива "Фабрика продуктов ВС" Галина Федотова, подозреваемая в организации финансовой пирамиды, задержана сегодня в Тольятти сотрудниками полиции. Дело расследуется следственной частью УМВД по городу Тольятти и находится на контроле городской прокуратуры", - сообщила ТАСС старший помощник прокурора Самарской области Ульяна Кудинова.

Как сообщала прокуратура региона, в ходе проверки установлено, что в период с мая 2018 по февраль 2019 года неустановленное лицо из числа руководителей потребкооператива "Фабрика продуктов ВС" организовало финансовую пирамиду. В офисе компании в Тольятти под предлогом получения личных сбережений от пайщиков кооператива была организована деятельность по привлечению денежных средств граждан, при которой выплата дохода осуществлялась за счет привлеченных денежных средств других пайщиков. Гражданам обещали доход в размере от 13 до 20% годовых.

"В результате указанных преступных действий жителям города был причинен ущерб на сумму свыше 3 млн рублей", - отметили в прокуратуре. Число пострадавших уточняется. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 172. 2 УК РФ "Организация деятельности по привлечению денежных средств". Наказание предусматривает штраф в размере до 1 млн рублей либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.

По словам Кудиновой, прокуратурой Центрального района Тольятти подготовлены два иска в суд - о запрете деятельности данной организации по привлечению средств граждан, а также о признании информации, рекламирующей эту организацию в интернете, запрещенной к распространению на территории России. В среду данные иски планируется направить в суд.