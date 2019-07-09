Суд продлил до середины октября арест фигуранту дела Калви Дельпалю

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить Дельпалю меру пресечения в виде ареста до 13 октября", - сказала судья Юлия Сафина. В понедельник суд продлил до 13 октября домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и еще одному фигуранту дела - бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину. Во вторник суд продлил до 13 октября срок содержания под стражей гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову. Остальные фигуранты дела - партнер фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и директор фонда по инвестициям Иван Зюзин - находятся под арестом, следствие также просит для них продления меры пресечения.

Следователь в ходе судебного заседания попросил продлить срок ареста Дельпалю до 13 октября. "Ходатайство поддерживаю полностью, следствие по делу продлено до 13 октября. В настоящее время срок ареста истекает, но завершить следствие не представляется возможным из-за проведения большого объема следственных действий. Для возможного завершения следственных действий необходимо еще минимум три месяца. В связи с этим прошу продлить срок ареста до 13 октября", - сказал следователь.

Прокурор полностью поддержал ходатайство следственных органов. Сторона защиты попросила не удовлетворять ходатайство следственных органов, а избрать в отношении Дельпаля домашний арест или залог. "Я возражаю против ходатайства следователя, мы просим изменить Дельпалю меру пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей и квартиру, расположенную в Москве", - сказал адвокат.

В своем выступлении адвокат отметил, что следствие не смогло подтвердить основания для продления ареста. Кроме того, защитник в своем выступлении заявил ходатайство о вызове в суд и допросе сотрудника ФСБ, предоставившего справку о том, что Дельпаль может скрыться или каким-то образом воспрепятствовать следствию. Суд оставил без удовлетворения данное ходатайство.

Обвиняемый заявил, что не причастен к данному уголовному делу. "Я возражаю против данного ходатайства, я - невиновен, не понимаю, почему я задержан. Я не одобрял данную сделку, не подписывал никакие документы, связанные с ней. Я могу находиться под домашним арестом, прошу избрать мне именно эту меру. Почему в отношении меня применяют двойные стандарты? Майкл Калви находится под домашним арестом, почему я должен находиться в СИЗО? Это несправедливо", - отметил Дельпаль.