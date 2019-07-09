Parisien: в Париже погиб человек при попытке забраться на здание филармонии

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Человек погиб во французской столице при попытке забраться на здание Парижской филармонии. Об инциденте, произошедшем в ночь на вторник, сообщила газета Le Parisien.

Согласно ее сведениям, человек сорвался вниз с высоты 40 м. Он скончался на месте, и был обнаружен утром нарядом полиции.

Причины, по которым он решил забраться на 52-метровое здание, неизвестны. Парижская филармония была построена в 2015 году по проекту французского архитектора Жана Нувеля. Она представляет собой облицованное металлом здание в модернистском стиле, напоминающее большой утес.

На крышу, где расположен ресторан, по уступам здания ведет длинная открытая лестница, доступ на которую закрыт в ночное время. C террасы открывается вид на Париж. Следователи не исключают, что погибший пытался добраться до террасы. В Парижской филармонии на этой неделе проходит международный фестиваль рок-музыки Days Off.