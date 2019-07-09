В Ульяновске загорелось здание областного правительства

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе председателя правительства региона Александра Смекалина.

"Произошло возгорание в чердачном помещении здания правительства. Огонь вырвался на крышу, но благодаря слаженным действиям пожарной дружины был оперативно локализован", - привели слова Смекалина в пресс-службе.

По словам Смекалина, в 22:03 по местному времени (21:03 мск) пожар был локализован. Сейчас ведутся работы по выявлению скрытых очагов.

Он также уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. "Технический персонал и охрана, которые находились в правительстве, были оперативно эвакуированы", - отметил председатель правительства.

По информации Смекалина, предварительная версия пожара - проведение ремонтных работ в здании правительства. "Повреждена кровля на площади ориентировочно 20 кв. м", - добавил он.

В новость внесены изменения (22:15 мск) - добавлены подробности.