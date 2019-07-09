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Правоохранительные органы завершили проверку сети "Красное и Белое"

Претензий к сети со стороны проверяющих нет, сообщили в компании

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Проверка торговой сети "Красное и Белое" завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ретейлера.

"Проверка закончилась, все было в рамках рабочего времени, претензий к нам нет у проверяющих", - сообщили в компании.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы и налоговая инспекция проводят проверку в офисе "Красное и белое" в Челябинске с целью выявления деловых связей компании с одним из контрагентов.

В декабре компания "Красное и Белое" также сообщала, что на всех складах и в офисе прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Силовики заподозрили компанию в обороте контрафакта и неуплате налогов.

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