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Человек упал на рельсы на станции "Тверская" столичной подземки

Источник в экстренных службах сообщил, что девушка осталась в живых и отделалась незначительными травмами

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девушка упала на рельсы на станции "Тверская" московского метро. Она выжила, инцидент привел к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Девушка упала на рельсы на "Тверской". Для ее спасения было отключено электричество от контактного рельса. Это привело к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девушка осталась в живых, она отделалась незначительными травмами.

На горячей линии столичной подземки ТАСС сообщили, что в настоящее время движения поездов полностью восстановлено.

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