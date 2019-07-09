Человек упал на рельсы на станции "Тверская" столичной подземки

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Девушка упала на рельсы на станции "Тверская" московского метро. Она выжила, инцидент привел к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в экстренных службах.

"Девушка упала на рельсы на "Тверской". Для ее спасения было отключено электричество от контактного рельса. Это привело к задержке в движении поездов на Замоскворецкой линии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, девушка осталась в живых, она отделалась незначительными травмами.

На горячей линии столичной подземки ТАСС сообщили, что в настоящее время движения поездов полностью восстановлено.