Пожар в здании ульяновского правительства полностью потушен

УЛЬЯНОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание в здании правительства Ульяновской области. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Елена Сихарулидзе.

"В 21:12 мск - ликвидация открытого горения, в 21:14 мск - полная ликвидация возгорания. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 48 человек личного состава", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы председателя правительства региона Александра Смекалина, пожар начался во вторник вечером. В 21:03 мск он был локализован. Никто не пострадал. В качестве предварительной версии причин возгорания рассматривается проведение ремонтных работ в здании.