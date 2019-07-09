Посольство РФ не имеет данных о том, что россияне пострадали при отравлении газом в Канаде

ОТТАВА, 9 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Оттаве пока не располагает данными, что россияне есть среди пострадавших в результате отравления угарным газом в отеле в городе Виннипег. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщили в российской дипломатической миссии.

"Пока мы не располагаем такой информацией. Данные о пострадавших проверяются нашими консульскими сотрудниками", - сказал дипломат.

Ранее телеканал CBC сообщил, что по меньшей мере 46 человек были госпитализированы в результате отравления угарным газом в отеле Super 8 Motel West в Виннипеге. Состояние 15 пострадавших оценивается как критическое. Позже эти данные подтвердили в мэрии Виннипега. В момент происшествия в отеле находились 52 человека.

Причины утечки на данный момент неизвестны. Компания Manitoba Hydro, предоставляющая услуги по газоснабжению, сообщила на своей странице в Twitter, что подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования.