Упавшая на рельсы московского метро девушка пыталась достать телефон

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Попытка достать упавший на рельсы телефон стала причиной падения девушки под поезд на станции метро "Тверская" в Москве. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Около 21:35 на станции "Тверская" Замоскворецкой линии московского метрополитена уроженка Саранска 1991 года рождения уронила телефон на пути. Потянувшись за смартфоном, девушка потеряла равновесие и упала на рельсы перед прибывающим электропоездом", - сказал он.

Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение, но, тем не менее, поезд по инерции наехал на девушку.

"В 21:36 было снято напряжение с жесткого пути для извлечения пассажирки с путей. В 21:50 пострадавшую подняли на платформу, в 21:53 было вновь подано напряжение на путь и восстановлено движение электропоездов", - сказал Мышляев.

Он добавил, что дежурившие на платформе полицейские незамедлительно вызвали наряд медицинской помощи. Прибывшие медики осмотрели потерпевшую и поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей, множественные ссадины и ушибы тела. Для оказания более квалифицированной медпомощи пострадавшая была направлена в НИИ имени Склифосовского.

"Все службы метрополитена сработали оперативно, данный инцидент не повлиял на работу Замоскворецкой линии. По словам свидетелей и очевидцев произошедшего, падение произошло по собственной неосторожности пассажира. Информацию о происшествии направили в прокуратуру на Московском метрополитене", - заключил Мышляев.