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Летний лагерь в Приморье, где заболели дети, проверялся за 10 дней до инцидента

Как отметил директор лагеря, в больнице продолжают оставаться 13 детей

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор проверял пищеблок в летнем лагере "Юный рыбак" в Приморье, где ранее с подозрением на кишечную инфекцию обратились в больницу 67 детей, за 10 дней до инцидента. Об этом ТАСС сообщил в среду директор лагеря Олег Марковцев.

Во вторник о вспышке заболевания в лагере сообщила пресс-служба администрации Приморья, по первичным данным, количество заболевших детей составляло 20 человек. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени. Позже доследственную проверку начал Следственный комитет. По данным следователей, за медицинской помощью всего обратилось 67 детей.

"На данный момент в больнице остаются 13 детей, ночью были выписаны 54. А подтвержденных случаев заболевания был только 21, включая одну вожатую, остальные просто находились под наблюдением, а в больницу были доставлены с различными незначительными жалобами. Пока у меня нет предположений, что могло стать причиной заболевания, но это точно не пищеблок. Потому как за 10 дней до первого случая, который у нас был 7 июля, в воскресенье, нас очередной раз проверял Роспотребнадзор и не нашел никаких нарушений", - рассказал Марковцев.

Он добавил, что во вторник состоялось закрытие смены лагеря, и уже сегодня все дети так или иначе разъедутся по домам. После этого деятельность лагеря будет приостановлена, в нем уже проведена дезинфекционная обработка всех помещений. Повторная дезинфекция пройдет после того, как дети покинут "Юного рыбака".

"Первый случай у нас появился в воскресенье, 7 июля. А накануне был родительский день, и многие родители привезли "запрещенку" - чипсы, печенье, колу, клубнику, шоколад и прочее. Мы тут немного просмотрели это, потом пришлось все изымать. Но в любом случае, пока не можем установить источник, нет так называемого "первого пациента", - сказал директор лагеря.

По его словам, в море из детей никто также не купался, для этого сейчас еще слишком холодная вода. Поэтому то, что источником заражения стала морская вода, он так же отрицает.

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