Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"4 июля Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова Михаила Анатольевича в сумме €121,7 млн, находящиеся на счетах в банке", - сказала представитель суда.

Царева отметила, что данное постановление пока не обжаловано. По текущему курсу сумма арестованных средств составляет около 8,7 млрд рублей.

1 апреля Басманный суд арестовал денежные средства Абызова в размере более 437 млн рублей, находящиеся на расчетных счетах, 2 апреля - два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве. 16 июня Преображенский суд Москвы наложил арест на 1,667 тыс. обыкновенных акций АО "Промышленные технологии", стоимость которых следствие оценивает в 160 тыс. рублей. По мнению следствия, арест имущества необходим для обеспечения выплаты компенсации потерпевшим и штрафа государству в случае вынесения Абызову обвинительного приговора.