Заболевших в приморском летнем лагере детей выпишут в среду

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Состояние детей из летнего лагеря "Юный рыбак" в Приморье, которых ранее доставили в больницу с подозрением на кишечное заболевание, оценивается как удовлетворительное. Их выпишут в среду, 10 июля, сообщает в рассылке пресс-служба администрации Приморского края.

Во вторник стало известно о вспышке заболевания в летнем лагере в Лазовском районе Приморья. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени. Доследственную проверку начал Следственный комитет. По данным следователей, за медицинской помощью всего обратились 67 детей.

"По данным на 9:30 (02:30 мск) утра 10 июля, состояние здоровья детей, находившихся под наблюдением врачей в Лазовском районе, оценивается как удовлетворительное. По факту - клинических проявлений заболевания не наблюдается. Сегодня все дети будут выписаны из медучреждения. Рекомендовано наблюдение по месту проживания", - говорится в сообщении.

Как рассказал ранее ТАСС директор лагеря Олег Марковцев, первый случай появился в воскресенье, 7 июля. Пока у руководства нет предположений, что могло стать причиной заболевания. При этом заражение в столовой директор исключает, так как за 10 дней до первого случая лагерь очередной раз проверял Роспотребнадзор и не нашел никаких нарушений в пищеблоке.

Во вторник состоялось закрытие смены лагеря, и уже сегодня все дети так или иначе разъедутся по домам. После этого деятельность лагеря приостановят, в нем уже проведена дезинфекционная обработка всех помещений.