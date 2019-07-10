Оперативные мероприятия УФСБ проводятся в правительстве Якутии

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Оперативники управления ФСБ России по Якутии пришли в среду в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова", - рассказали в пресс-службе.

Колодезников с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.