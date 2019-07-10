Роспотребнадзор нашел нарушения в летнем лагере в Приморье, где заболели дети

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований и правил при приготовлении и хранении пищи в летнем лагере "Юный рыбак", где ранее зафиксировали вспышку кишечного заболевания, сообщает в среду пресс-служба управления ведомства по Приморскому краю в распространенном сообщении.

Во вторник стало известно о вспышке заболевания в летнем лагере в Лазовском районе Приморья. Предварительный диагноз - гастроэнтерит неустановленной этиологии, средней степени. Началась доследственная проверка. По данным следователей, за медицинской помощью всего обратились 67 детей, однако в среду их состояние улучшилось, и врачи планируют всех выписать.

"При проведении эпидемиологического расследования выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами к правилам приготовления, хранения пищевых продуктов, содержанию помещений пищеблока, составлен протокол о временном запрете деятельности МАУ "Детский загородный оздоровительный лагерь "Юный рыбак", организован выезд детей, с информированием медицинских организаций о медицинском наблюдении по месту жительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы проверки передали в суд и прокуратуру.

Как рассказал ТАСС директор лагеря Олег Марковцев, выявленные нарушения качаются не самой пищи, а организации работы. "Где-то был не закрыт кран, где-то ящик поставили на пол, а не на стол, и так далее", - пояснил собеседник агентства.

Первый случай заболевания появился в воскресенье, 7 июля. Пока у руководства лагеря нет предположений, что могло стать причиной заболевания. При этом заражение в столовой директор исключает, так как за 10 дней до первого случая лагерь в очередной раз проверял Роспотребнадзор и не нашел, по словам Марковцева, никаких нарушений в пищеблоке.