СМИ: более 60 тыс. человек оказались в зоне наводнения в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 63 тыс. человек оказались в районах, охваченных наводнением в северо-восточном индийском штате Ассам. Как сообщает в среду телеканал NDTV, в зоне затопления уже оказались 143 деревни и число затопленных населенных пунктов постоянно растет.

По этой информации, наводнение вызвано мощными линями, которые продолжаются с минувшего воскресенья. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие уже затронуло восемь из 27 округов штата. Власти открывают лагеря временного размещения беженцев.

Проливные дожди и наводнение повредили ряд мостов и дорог в Ассаме. Синоптики предупреждают, что ливни могут продолжаться еще не менее пяти дней.