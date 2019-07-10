Суд в Якутии рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации 25 июля

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Заседание Якутского горсуда для рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении журналиста газеты "Якутск вечерний" Михаила Романова, который обвиняется в злоупотреблении свободой информации, назначили на 25 июля. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе суда.

"Пятого июля судья Якутского городского суда рассмотрел административный материал в отношении Романова Михаила Дмитриевича, предусмотренный ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ ["Злоупотребление свободой массовой информации"]. Рассмотрение дела [по существу] назначено на 25 июля", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили ТАСС в республиканском МВД, статья Романова, которую опубликовали в газете "Якутск вечерний" в апреле, содержала фрагмент текста, в котором "имелись признаки злоупотребления свободой информации". Статья была посвящена бывшему сотруднику Северо-Восточного федерального университета Антону Аммосову, которого в ноябре 2018 года, по его словам, задержали и избили оперативники ФСБ из-за комментариев на местном новостном сайте.

"Службой участковых уполномоченных полиции отдела полиции 2 МУ МВД России "Якутское" проведена проверка по ч. 9 ст. 13. 15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в отношении журналиста газеты "Якутск Вечерний". Материалы направлены в Якутский городской суд для принятия решения", - отметили в МВД.

Заместитель главного редактора газеты "Якутск вечерний" Виталий Обедин рассказал ТАСС, что издание не намерено привлекать адвокатов. "Защищаемся мы всегда сами, у нас есть юристы, с которыми заключаем договоры. В случае победы подаем в суд на взыскание стоимости юридических услуг, чтобы в том числе неповадно было на нас "пустые" иски подавать", - отметил Обедин. По его словам, редакция также не намерена обращаться к властям и региональному союзу журналистов за защитой, однако "моральная поддержка медиасообщества всегда приветствуется".

Ответственность по ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тыс. руб.