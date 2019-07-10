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Погибший в Якутии путешественник из Великобритании направлялся в Магадан

Мужчине 25 июля должно было исполниться 70 лет

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Погибший в результате ДТП на северо-востоке Якутии гражданин Великобритании совершал мотопробег из Владивостока в Магадан, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах района.

"Погибшим является гражданин Великобритании Ваванагас Грехон Демитриос. 25 июля ему должно было исполниться 70 лет. Погибший вместе с гражданином Канады осуществляли мотопробег по маршруту Владивосток - Магадан", - рассказал собеседник агентства.

"Информация о гибели иностранного гражданина от правоохранительных органов не поступала", - сообщили ТАСС в представительстве МИД РФ в Якутске. В посольстве Великобритании в Москве ранее сообщили ТАСС, что готовы предоставить необходимую консульскую помощь семье британского подданного.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС о гибели путешественника из Великобритании в результате ДТП на федеральной автодороге "Колыма" в Томпонском районе республики. По данным регионального управления ГИБДД, "водитель 1949 года рождения, управляя мотоциклом BMW, не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения". Мужчина не справился с управлением мотоциклом и врезался в прицеп-цистерну встречного автомобиля. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

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