Наркополицейские перекрыли канал поставки героина в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июля. /ТАСС/. Накрополицейские перекрыли канал, по которому в Амурскую область поступал героин, сообщила журналистам в среду пресс-служба регионального управления МВД России.

"Накрополицейские перекрыли канал поступления в Приамурье героина. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Амурской области совместно с коллегами из Райчихинска при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" УКОН УМВД провели операцию, в результате которой задержали троих мужчин <...>. Данные граждане подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе оперативно-разыскных мероприятий и обысков по месту жительства злоумышленников наркополицейские и следователи изъяли расфасованные свертки с героином, гашишное масло, боевую ручную гранату, банковские карты и средства коммуникации, предположительно, используемые для осуществления незаконной деятельности. Установлено, что героин злоумышленники приобретали в другом регионе. Лица, которые сбывали им наркотическое средство, также установлены.

"После доставки наркотических средств в п. Прогресс, их расфасовывали и сбывали как на территории указанного населенного пункта, так и г. Райчихинска. СО МО МВД России "Райчихинское" в отношении задержанных амурчан возбуждено шесть уголовных дел по ст. 228, 228.1, 222 УК РФ. ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Двое фигурантов заключены под стражу, один находится под домашним арестом", - отмечается в сообщении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, перекрыт канал поставки героина в Приамурье из Хабаровского края.