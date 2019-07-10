{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Из салона сотовой связи в Москве похитили 29 телефонов на 1,8 млн рублей

О случившимся в полицию сообщил директор магазина

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Неизвестный похитил 29 телефонов из салона сотовой связи в Москве, ущерб составил 1,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию обратился директор магазина сотовой связи, который находится по адресу: Москва, ул. Сходненская, д. 56. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что из подсобного помещения учреждения неизвестный похитил 29 смартфонов и скрылся. Инвентаризация показала, что материальный ущерб составил 1 млн 800 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Теги
Россия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
Из них двое детей, еще один несовершеннолетний госпитализирован
Читать полностью