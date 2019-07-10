Экс-директора магаданской школы подозревают в насилии над детьми

МАГАДАН, 10 июля. /ТАСС/. Следователи СК России по Магаданской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора школы в селе Тахтоямск, ее подозревают в оскорблении и избиении учеников. Об этом говорится в сообщении на сайте областной прокуратуры в среду.

Уголовное дело сотрудники Следственного комитета возбудили по итогам прокурорской проверки, которая проводилась по информации в местных СМИ. В статьях сообщалось, что бывшая директор образовательной школы в селе Тахтоямск Ольского городского округа систематически унижала, оскорбляла учеников, в том числе применяла к ним и физическое насилие.

"В ходе личного приема граждан принято коллективное обращение пятерых жителей о неправомерных действиях сотрудника МКОУ "ООШ с. Тахтоямск" Зыбиной, которая в ходе образовательного процесса допускала некорректное обращение с учениками школы - унижала личное достоинство учеников (оскорбления), применяла в отношении несовершеннолетних силу. По итогам [доследственной проверки] в отношении Зыбиной возбуждено уголовное дело по признакам трех преступлений", - сообщает ведомство.

В ходе прокурорской проверки были выявлены и другие нарушения в тахтоямской школе. Как выяснилось, должностная инструкция директора, правила внутреннего распорядка обучающихся и работников учреждения не соответствовали требованиям законодательства. Ольский комитет образования, зная о нарушениях, допущенных экс-директором школы в 2018 году, в ситуации не разобрался и никакие меры не предпринял.

Статья 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), по которой привлечена Зоя Зыбина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В адрес главы администрации МО "Ольский городской округ" внесено представление. Все акты прокурорского реагирования удовлетворены.