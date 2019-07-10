СК возбудил новое уголовное дело о хищениях у Московского метрополитена

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по заявлению Московского метрополитена о хищениях денежных средств. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

"По данным следствия, в 2013-2014 годах неустановленные сотрудники АО "Триада-Холдинг" похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов. Своими действиями указанные лица причинили ущерб ГУП "Московский метрополитен" в особо крупном размере", - сообщила Иванова.

По ее словам, следователи также проверят действия сотрудников метро, допустивших халатность. Следствие устанавливает всех причастных к хищениям.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено дело о хищении 850 млн рублей у московского метро. По данным следствия, в период с апреля по июль 2015 года генеральный директор ООО "Автоселл" Гюля Коган совместно с Александром Геллером и другими подельниками похитила у ГУП "Московский метрополитен" свыше 850 млн рублей, которые предназначались для оплаты рекламных площадей, предоставленных метро. Расследование дела в отношении Коган завершено, уголовное дело в отношении Геллера выделено в отдельное производство. Он скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск.

Как сообщал ранее ТАСС источник, знакомый с ходом расследования, Геллер является собственником компаний "Автоселл" и "Трейд компани", размещавших рекламу в метрополитене и не заплативших за это.