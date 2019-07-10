В Волгограде произошел прорыв газовой трубы

ВОЛГОГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Прорыв газовой трубы произошел в среду на юге Волгограда по улице 40 лет ВЛКСМ. Специалисты устраняют аварию, движение по улице затруднено, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по Волгоградской области.

"Временно затруднено движение по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда, напротив дома 55 под землей произошел прорыв газовой трубы. Инспекторы ДПС ограничили движение по дороге, автомобилистам необходимо воспользоваться альтернативными путями объезда. Специалисты проводят ремонт",- сказал представитель областного главка МВД.

В администрации Волгограда и в "Волгоградгоргазе" ТАСС сообщили, что информация с подробностями происшествия будет предоставлена в ближайшее время.