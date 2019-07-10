Жительница Читы не дождалась ушедшего в магазин таксиста и угнала его автомобиль

ЧИТА, 10 июля. /ТАСС/. Жительница Читы не дождавшись ушедшего в магазин таксиста, села за руль его машины и уехала домой, сообщается в среду на сайте УМВД по Забайкальскому краю.

"В отдел полиции "Северный" УМВД России по городу Чита поступило заявление водителя такси об угоне его автомашины Honda Fit. Сотрудники полиции установили, что в ночное время водитель забрал клиентку и по пути заехал по своим делам в магазин, оставив женщину в машине. Вернувшись через некоторое время, свое транспортное средство он не обнаружил, после чего обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Угнанную машину впоследствии обнаружили у подъезда дома, в котором живет 40-летняя читинка. Источник в региональном управлении МВД уточнил ТАСС, что женщина была не совсем трезва.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.