Суд в Нижегородской области приговорил членов ОПГ к срокам до 19 лет

ТАСС, 10 июля. Нижегородский суд признал виновными по семи статьям УК РФ 10 членов нижегородской ОПГ, в состав которой входили трое сотрудников полиции. Семерых членов ОПГ суд приговорил к лишению свободы на сроки до 19 лет, а троих к условным срокам, об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда семи подсудимым назначены наказания сроком от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы, еще трое подсудимых приговорены к условным срокам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Участники ОПГ в зависимости от роли каждого признаны виновными по статьям УК РФ "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление, из корыстных побуждений","Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего", "Похищение человека", "Вымогательство", "Мошенничество", "Кража" и "Приведение в негодность нефтепроводов".

Ранее ТАСС сообщал о том, что лидер группы заключил досудебное соглашение и в мае 2018 года был приговорен к 11 годам колонии строгого режима. Еще один участник ОПГ скрылся и объявлен в розыск.

Суд установил, что с ноября 2012 по май 2015 года участники преступной группы занимались похищением жителей Нижегородской области, вымогательством у них квартир, мошенничеством и убийствами. Так, летом 2014 участники сообщества незаконно отобрали у 56-летнего мужчины право собственности на его квартиру, а после выбросили потерпевшего из окна больницы, сымитировав самоубийство. Еще два человека были похищены сотрудниками полиции, входящими в ОПГ. Одного из похищенных забили до смерти.

Участники сообщества отняли квартиры у семи граждан, при этом трое потерпевших были убиты, двое похищены. Ущерб от действий преступников превысил 10 млн рублей. Кроме того, летом 2016 года участники сообщества совместно с участковым полиции совершили незаконную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области, похитив нефтепродуктов более чем на 28 млн рублей.