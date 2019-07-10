Источник: причиной экстренной посадки самолета в Калуге стал обморок у пилота

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Montenegro Airlines, следовавший из Тивата в Домодедово, экстренно сел в Калуге из-за обморока у первого пилота экипажа. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

"При подлете к Москве, когда самолет уже пошел на снижение, первый пилот почувствовал себя плохо и потерял сознание. Лайнер был вынужден совершить из-за этого посадку в калужском аэропорту", - сказал источник.

По его словам, посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Состояние пилота уточняется.

В аэропорту Калуги информацию об экстренной посадке самолета подтвердили. "Пассажиров выводят из самолета, сажают в автобус, они будут находиться в терминале Б. На борту самолета работает пограничник и медики. Как долго пробудут пассажиры у нас - мы еще не знаем", - сказала представитель аэропорта Калуга.

В материал в 13:40 мск внесены изменения - добавлен комментарий представителей калужского аэропорта