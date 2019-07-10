В ДТП под Калугой пострадали шесть человек

ТАСС, 10 июля. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей у деревни Сашкино во Фрязиковском районе Калужской области. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы регионального управления МВД Ирина Зимина.

"При столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек, из них трое детей - два мальчика шести и девяти лет, а также девочка в возрасте четыре года. По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2114", мужчина 1952 года рождения, выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении автомобилю "ВАЗ-21099", - сказала Зимина, уточнив, что обстоятельства ДТП уточняются.

Пострадавшие в ДТП были направлены во Фрязиковскую районную больницу. Как пояснила в беседе с корреспондентом ТАСС представитель приемного отделения, "у одного водителя глубокие раны от разбитого лобового стекла, у другого человека диагностировали перелом ребра, у всех ушибы и ссадины". "Но их не госпитализировали, они уже ушли", - сказала сотрудник приемного отделения.

По данным пресс-службы МЧС по Калужской области, ДТП произошло около 11:00 мск, в ликвидации последствий аварии были задействованы 10 человек и три единицы техники.