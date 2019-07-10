В СК назвали причину обысков в правительстве Якутии

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Обыски в правительстве Якутии, проведенные в среду оперативниками СК и ФСБ России, связаны с расследованием уголовного дела о фиктивной приемке дорог в одном из районов Якутии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду региональным следственным управлением СК РФ.

Оперативники управлений ФСБ и СК России по Якутии пришли в среду в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по факту фиктивной приемки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе в отношении должностных лиц государственного казенного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)" по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что "сотрудники данного учреждения в нарушение положений государственного контракта в 2018-2019 годах осуществляли приемку выполненных работ одной из коммерческих фирм, при этом им достоверно было известно, что часть работ не выполнялась".

По версии СК, сотрудники учреждения без выезда в Усть-Майский район и без проверки объема и качества выполненных работ "подписывали подложные документы об их исполнении, после чего на счет коммерческой фирмы переводились бюджетные денежные средства". В настоящее время установлена сумма ущерба в размере более 4,3 млн рублей. "В целях обнаружения и изъятия интересующих следствие документов и предметов проводятся обыски в зданиях правительства и министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)", - уточнили в СК.

При этом следствие отмечает, что сведения о проведении обысков в рамках расследования дела, возбужденном в апреле 2019 года по ч. 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог Управления автомобильных дорог Якутии, являются недостоверными.

Колодезников с 2011 по 2016 годы возглавлял региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Должность первого заместителя председателя регионального кабмина занимает с 2016 года. В правительстве, в частности, курирует вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.