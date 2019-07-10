Упавшего в обморок пилота госпитализировали в Калуге с подозрением на инфаркт

ТАСС, 10 июля. Потерявшего сознание пилота самолета авиакомпании Montenegro Airlines, следовавшего из черногорского Тивата в московский аэропорт Домодедово и совершившего экстренную посадку в аэропорту Калуги, доставили в больницу с подозрением на инфаркт. Об этом ТАСС сообщил представитель медпункта калужского аэропорта.

"Первый пилот доставлен в городскую больницу № 2 Калуги, у него подозревается сердечный приступ, вегето-сосудистая дистония по смешанному типу", - сказал представитель медпункта.

В диспетчерской службе аэропорта отметили, что после приземления мужчина пришел в себя. "Пилот пришел в сознание и сам дошел до машины скорой помощи", - пояснила собеседница агентства, добавив, что на борту приземлившегося самолета находились 86 пассажиров и 1,1 тонны груза.

Руководитель пресс-службы управления МЧС по Калужской области Сергей Смирнов сообщил, что представитель транспортной компании от авиаперевозчика уже выехал из Москвы в Калугу. "Он осмотрит самолет и примет решение - либо пассажиры далее полетят на самолете, или их оставят и разместят в аэропорту, или временно в гостинице", - сказал он.

Ранее источник в авиационных службах сообщил, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Калуги из-за обморока у одного из пилотов экипажа.