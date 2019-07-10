В Москве с поличным задержали мужчину, который делал закладки синтетических наркотиков

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве с поличным мужчину, который делал закладки наркотических средств, у него изъято более 7,5 кг синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

"Молодой человек привлек внимание стражей правопорядка поздней ночью на улице Гольяновская. Мужчина сидел в кустарнике и что-то раскладывал на земле. Подойдя ближе, сотрудники вневедомственной охраны увидели, что гражданин фасует пакеты с неизвестным веществом темного цвета. Росгвардейцы задержали подозреваемого и вызвали следственно-оперативную группу", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел накануне.

По его словам, при досмотре у 28-летнего жителя Пскова обнаружено шесть брикетов с наркотиками синтетического происхождения, весом более 7,5 кг. Сейчас задержанный передан полицейским.