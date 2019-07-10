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Тело женщины обнаружили в отеле Vnukovo Village в Новой Москве

По данным следствия, девушку задушили

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Девушка задушена в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело об убийстве.

"По данным следствия, 10 июля в номере отеля на территории Новой Москвы обнаружено тело девушки 1996 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии", - сказала Иванова, не уточнив название отеля. Однако по данным источника ТАСС в правоохранительных органах, убийство совершено в гостинице Vnukovo Village.

"По предварительным данным, погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний", - сказал источник.

На месте убийства работают следователи и криминалисты. Сейчас допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения.

В новость были внесены изменения (14:50 мск) — добавлен 3-й абзац.

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