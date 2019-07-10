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Семь детей заразились кишечной инфекцией в детском саду в Приморье

Их состояние оценивается как средней тяжести

ВЛАДИВОСТОК, 10 июля. /ТАСС/. Семеро воспитанников детского сада № 9 города Арсеньева (Приморский край) заразились кишечной инфекций, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Приморского края.

"В МДОБУ "Детский сад общеразвивающего вида № 9 "Елочка" Арсеньевского городского округа зарегистрировано семь случаев кишечной инфекции у детей. Все юные пациенты получают необходимую медицинскую помощь в больнице Арсеньева. По данным врачей, состояние у детей средней тяжести, динамика положительная, при бактериологическом посеве выявлено: ротавирусы и норовирусы", - сказали в пресс-службе.

Региональный Центр гигиены и эпидемиологии проводит в садике санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ранее на этой неделе случай массового заражения детей кишечной инфекцией был также зафиксирован в летнем лагере "Юный моряк" в Лазовском районе Приморья. По данным Следственного комитета, за медицинской помощью обратилось 67 детей, однако диагноз был подтвержден лишь у 20 из них. В среду все они были выписаны из больницы.

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