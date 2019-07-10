Суд в Польше выступил против экстрадиции в Швецию вывезшего оттуда своих детей россиянина

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Окружной суд польской столицы в среду рассмотрел дело об экстрадиции в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, суд вынес вердикт о недопустимости выдачи гражданина РФ и разделения семьи.

"Окружной суд в Варшаве решил отказать в выдаче с территории Польши гражданина России органам шведского правосудия на основании европейского ордера на арест", - сказал судья Дариуш Лубовский.

По словам судьи, европейский ордер на арест "нарушает свободы и права человека Дениса Лисова". "Шведские власти отобрали у гражданина России троих детей исключительно по причине психической болезни их матери, поставив Дениса Лисова в условия, которые он не мог выполнить", - указал судья, напомнив, что в Швеции "детей поместили в чужую с культурной, религиозной и ментальной точек зрения", что могло негативно повлиять на их здоровье и психическое состояние. "Отец не мог спокойно смотреть, как его детям наносится такой вред", - подчеркнул Лубовский.

Позиции сторон

В ходе заседания суда судья детально ознакомился со всеми материалами дела, задал Денису Лисову множество уточняющих вопросов о жизни семьи в Швеции, в Польше. Спросил судья также и о том, опасается ли отец, что в случае экстрадиции в Швецию он больше не сможет увидеть своих детей. "Это будет самое страшное, что может произойти в моей жизни. Я их больше не увижу", - ответил Лисов.

"Как отец, я делал и делаю все возможное для благополучия моих дочерей, - заверил Лисов. - Это мои дети, я должен их воспитывать в нашей культуре и в наших традициях".

Прокурор и адвокат Лисова в зале заседаний единогласно попросили суд "утвердить правовую недопустимость экстрадиции". "Существует угроза нарушения фундаментальных прав и свобод Дениса Лисова", - указал защитник Бабкен Ханзадян. По его словам, важно, что в польском праве не предусмотрено наказание за вменяемые россиянину Швецией действия [вывоз детей из страны], так как он не был лишен родительских прав.

Дело Лисовых

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест. Прокуратура республики, в свою очередь, в соответствии с процедурами направила дело в суд, ранее решив не применять к Лисову меры пресечения в виде временного ареста.