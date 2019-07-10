АР: в Сомали казнили трех человек за атаку на отель в Могадишо в 2017 году

ТАСС, 10 июля. Три человека, осужденные за нападение на один из отелей сомалийской столицы в октябре 2017 года, были казнены в среду в Могадишо. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление военных.

По его сведениям, все трое являлись членами связанной с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

28 октября 2017 года начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался рядом с отелем Nasa-Hablod в центре Могадишо, в 600 метрах от президентского дворца. После этого боевики, ворвавшиеся в здание гостиницы, открыли огонь. Через несколько минут еще один взрыв прогремел рядом с бывшим зданием сомалийского парламента. В результате атаки погибли 18 человек и 47 получили ранения.