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В МЧС назвали предварительную причину пожара в театре в Ростове-на-Дону

По данным ведомства, пожар мог возникнуть из-за нарушений правил безопасности при сварочных работах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в Ростовском государственном музыкальном театре, где загорелась кровля на площади в 350 кв. м, стало нарушение правил безопасности при сварочных работах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

"Предварительно причина пожара - нарушение правил безопасности при проведении огневых работ", - говорится в сообщении МЧС.

В результате пожара пострадала старая кровля, подлежащая утилизации, а также потолки в нескольких помещениях. Последствия пожара ночью устраняли около ста человек.

Ростовский музыкальный театр расположен в здании, которое было построено в 1999 году. В настоящее время идет его реконструкция, на эти цели выделено около 900 млн рублей.

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