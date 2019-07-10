В Харькове пытались поджечь приемную основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь"

КИЕВ,10 июля. /ТАСС/. Неизвестные в Харькове попытались поджечь приемную основателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко. Об этом в среду сообщил кандидат в депутаты Верховной рады от этой партии Андрей Лесик.

"Видео с камер наблюдения. Полиция, прокуратура, СБУ, вашей работе грош цена. Именно безнаказанность позволяет этим нелюдям так себя вести", - написал Лесик в Facebook и опубликовал видеозапись.