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Россиянина задержали в Белоруссии при ввозе таблеток, содержащих психотропное вещество

Ему может грозить до семи лет лишения свободы в случае возбуждения дела по статье о незаконном перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств

МИНСК, 10 июля. /ТАСС/. Белорусские пограничники задержали гражданина России, который вез на своем автомобиле из Польши более 50 таблеток, содержащих психотропное вещество. Об этом сообщили в среду в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"В пункте пропуска "Брест" у гражданина Российской Федерации пограничники обнаружили 56 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.328-1 ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, либо их прекурсоров или аналогов") Уголовного кодекса Белоруссии, проинформировали в комитете. "Таблетки изъяты для проведения экспертизы", - заявили в Госпогранкомитете Белоруссии.

В случае возбуждения уголовного дела по данной статье УК россиянину может грозить до семи лет лишения свободы.

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