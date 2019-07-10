В Москве задержан гражданин РФ по делу о госизмене, по которому ранее арестовали его жену

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина России Константина Антонца, который подозревается в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев.

По словам правозащитника, задержанный женат на Антонине Зиминой, которая ранее также была обвинена в государственной измене и арестована судом. "Мне только что позвонил отец Зиминой и сообщил, что Антонец задержан. Он поехал в ФСБ, видимо, чтобы дать показания или же договориться о свидании или передаче, после чего его задержали. По моим данным, Антонец задержан по тому же делу о госизмене, по которому проходит его супруга", - сказал представитель ОНК, отметив, что Зимина содержится в СИЗО "Лефортово".

Как следует из открытых источников, до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Ранее в ОНК сообщали, что ее задержали сотрудники ФСБ в Калининграде и перевезли в Москву, где она была арестована. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.