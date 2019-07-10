Муж укравшей 20 млн рублей кассирши банка задержан в Башкирии как возможный ее соучастник

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали супруга кассирши коммерческого банка в Башкирии, который подозревается в соучастии в краже из банка 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что 27 мая в полицию обратился представитель банка, который сообщил, что из кассы пропали более 20 млн рублей. Позже была установлена причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка, которая вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась в Казани. Она была задержана на съемной квартире.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), установлена причастность ее мужа к краже денежных средств в особо крупном размере. В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального управления ФСБ. По версии органа предварительного следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания", - сказала Волк.

По ее словам, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, с ним проводятся следственные действия.