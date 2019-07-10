{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с двумя легковушками в Ленинградской области

Столкновение машин произошло на 2 км автодороги Гостицы - Сланцы

ТАСС, 10 июля. Один человек погиб и еще девять получили травмы, в том числе дети, при столкновении двух автомобилей в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня на 2 км автодороги Гостицы - Сланцы водитель, управляя машиной Hyundai Sonata, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем Hyundai I 40. В результате ДТП пассажир Hyundai Sonata погиб, еще четыре человека, в том числе двое детей, находившиеся в этой машине, пострадали. Также среди пострадавших - оба водителя и три пассажира Hyundai I 40", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Теги
РоссияЛенинградская область
В Калининграде самолет совершил вынужденную посадку из-за нетрезвого пассажира
Затем борт вылетел к месту назначения в Дюссельдорф
Читать полностью