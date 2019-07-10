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Медики не подтвердили сердечный приступ у пилота самолета, севшего в Калуге

Врачи также добавили, что он не нуждается в госпитализации

ТАСС, 10 июля. Врачи Калужской областной больницы не подтвердили сердечный приступ у первого пилота самолета авиакомпании Montenegro Airlines, из-за плохого самочувствия которого лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Калуге. Об этом сообщила ТАСС представитель Калужской областной больницы.

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Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании, следовавший из черногорского города Тивата в аэропорт Домодедово в Москве, в среду в 12:47 мск экстренно сел в Калуги из-за обморока первого пилота экипажа. На борту находились 85 человек, пострадавших нет. Все пассажиры прошли пограничный и таможенный контроль, большая часть самостоятельно уехала в Москву, порядка 30 человек ожидают трансфера в столицу.

"Он [первый пилот] в госпитализации не нуждается, сейчас будет направлен обратно в аэропорт <...> Сердечный приступ не подтвердился", - сказала собеседница агентства, добавив, что врачи обследовали пилота.

По ее словам, врачи подтвердили, что первый пилот может приступить к работе, так как показаний для его нахождения в больнице нет. "Состояние у него удовлетворительное", - уточнила собеседница.

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