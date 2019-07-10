В Калининграде самолет совершил вынужденную посадку из-за нетрезвого пассажира

КАЛИНИНГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс из Домодедово в Дюссельдорф, в среду совершил вынужденную посадку в калининградском международном аэропорту Храброво. Причиной для незапланированной посадки стало неадекватное поведение на борту лайнера нетрезвого пассажира, сообщила ТАСС официальный представитель калининградского авиаузла Наталья Грицун.

"В 13:30 местн. (14:30 мск) самолет А321 авиакомпании S7, направлявшийся из Москвы в Дюссельдорф, произвел вынужденную посадку в Калининграде. Сотрудники транспортной полиции сняли с борта лайнера нетрезвого пассажира, гражданина России, который неподобающе вел себя во время полета. Он передан в отделение полиции для дальнейшего разбирательства", - сказала собеседница агентства.

Грицун отметила, что уже в 14:40 мест. (15:40 мск) самолет вылетел из Калининграда к месту назначения.